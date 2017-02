Morgan Stanley belässt BBVA auf 'Overweight' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen.Die bessere Entwicklung der Erträge und die Kostenkontrolle der spanischen Bank im Schlussquartal dürften eine Basis für stabile Ergebnisse im Jahr 2017 sein, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer Studie vom Donnerstag. Er bemängelte jedoch den zuletzt schwachen Kapitalaufbau. Die Aktie der BBVA biete Anlegern Chancen auf Wertzuwachs, obwohl gesamtwirtschaftliche Entwicklungen in Mexiko kurzfristig auf dem Kurs lasten könnten./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.