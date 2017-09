Morgan Stanley belässt Aurubis auf 'Underweight' - Ziel 54 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Aurubis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen.Die Papiere des Kupferkonzerns hätten ihre Überbewertung nach den Ergebnissen des dritten Quartals nicht abgebaut, schrieb Analyst Reinout Goossens in einer Studie vom Donnerstag. Um das Niveau zu rechtfertigen, sei ein Anstieg der Markterwartungen um 30 bis 50 Prozent notwendig. Viele glaubten dank steigender Profitabilität daran, so der Experte. Er sieht aber den starken Euro als Hindernis./ag/ajx Datum der Analyse: 21.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.