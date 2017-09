Merrill Lynch startet Hella mit 'Buy' - Ziel 52 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hella KGaA Hueck & Co.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Hella mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der führende Autozulieferer mit dem Fokus auf Beleuchtung und Elektronik überzeuge mit einer starken Lichttechnik und einem breiten Angebot, womit er für das schnelle Wachstum des LED-Marktes gut aufgestellt sei, schrieb Analystin Viktoria Oushatova in einer Studie vom Montag. Zudem sei die Abhängigkeit von traditionellen Verbrennungsmotoren gering und die hohen Investitionen des Konzerns sollten sich beim künftigen Wachstum auszahlen./mis/ag Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.