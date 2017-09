Merrill Lynch senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 29 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach der Platzierung neuer Aktien von 29,50 auf 29,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Cedar Ekblom sieht den Kapitalbedarf so kurz nach einer Lösung für das Stahlgeschäft negativ. Die Essener hätten immer wieder betont, dass ihr Industriebereich stabiler, liquider und qualitativ hochwertiger sei als die Stahlsparte, schrieb er in einer Studie vom Dienstag. Deshalb stelle sich die Frage, warum nun zusätzliches Kapital für Investitionen in diesem Segment nötig sei. Ekblom kalkuliert mit einer Gewinnverwässerung von 6 Prozent für 2018 durch die Platzierung./ag/edh Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.