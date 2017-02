Merrill Lynch senkt Uniper auf 'Neutral' - Ziel 14,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Uniper von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 14,70 auf 14,50 Euro gesenkt.Das beschädigte Heizkraftwerk im sibirischen Beresowskaja werde zum immer größeren Risiko für den Cashflow, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer Studie vom Freitag. Bei der Reparatur drohten der Kraftwerks-Abspaltung von Eon Kostenexplosion und Verzögerungen. Aber auch in Großbritannien und Deutschland gebe es durchaus Probleme, so der Experte./ag/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.