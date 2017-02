Merrill Lynch hebt Ziel für Innogy auf 36,70 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Innogy von 36,10 auf 36,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach einer Investorenveranstaltung sei die Überzeugung für seine Kaufempfehlung noch gestiegen, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer Studie vom Freitag. Die Ökostrom-Tochter von RWE sei sehr gut aufgestellt, um mit ihrem Netzwerkgeschäft in Deutschland überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Innogy werde damit zum interessanten Übernahmeziel./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.