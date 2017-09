Merrill Lynch hebt MTU Aero Engines auf 'Neutral' - Ziel 126 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat MTU von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 126 Euro angehoben.Der Triebwerkshersteller stehe vor einer Phase starken Wachstums, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer Studie vom Freitag. So dürften die liquiden Mittel deutlich zulegen, erläuterte der Experte unter anderem mit Blick auf die strukturelle Stärke des Geschäfts mit Zubehör und Ersatzteilen./la/ag Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.