Merrill Lynch hebt Eon auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Eon von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 6,90 auf 7,50 Euro angehoben.Beim Energiekonzern bestehe Aussicht auf wieder bessere Dividenden und außerdem komme er mit seiner Entschuldung voran, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer am Montag vorgelegten Studie. Dies rechtfertige ein höheres Kursziel und ein besseres Votum. Allerdings bleibe der Gewinnausblick nur gedämpft und andere Sektorwerte seien attraktiver./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.