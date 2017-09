Merrill Lynch hebt Airbus auf 'Neutral' und Ziel auf 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktien des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 66 auf 75 Euro angehoben.Analyst Benjamin Heelan sah in einer Studie vom Freitag Hinweise auf eine Verbesserung des Marktumfeldes. So verwies Heelan unter anderem auf das überraschend starke Passagierwachstum, welches das angepeilte Produktionswachstum erreichbar erscheinen lasse. Zudem hätten die Durchschnittserlöse im Passagiergeschäft der Fluggesellschaften wohl bereits ihren Tiefpunkt erreicht./la/ag Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.