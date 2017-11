Merrill Lynch belässt Enel auf 'Buy' - Ziel 5,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen.Analyst Harry Wyburd zählt die Papiere der Italiener in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu den Favoriten unter den Versorgern. Er traut Enel bis 2020 ein Gewinnwachstum von im Schnitt 11 Prozent pro Jahr zu. Gleichzeitig seien die Papiere deutlich günstiger bewertet als die Konkurrenz./ag/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.