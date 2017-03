Masterflex: Prognosen eingehalten, EBIT deutlich gesteigert

Die Masterflex SE habe laut SMC-Research mit ihren vorläufigen Zahlen für 2016 die eigenen Prognosen eingehalten. Vor diesem Hintergrund und angesichts der kürzlich gemeldeten Übernahme sehen die Analysten das Unternehmen auf einem guten Weg, um das Wachstum fortzusetzen und die Marge weiter zu verbessern.

Vorläufigen Zahlen zufolge habe Masterflex im letzten Geschäftsjahr 66,5 Mio. Euro umgesetzt und damit ein Wachstum von 3,7 Prozent erzielt. Damit habe das Unternehmen nach Darstellung von SMC-Research seine Prognose ebenso erfüllt wie die Ankündigung, das EBIT deutlich zu verbessern. Dieses sei um fast ein Viertel auf 6,1 Mio. Euro (korrigiert um periodenfremde und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. Euro) gesteigert worden.

Darüber hinaus habe das Unternehmen die Übernahme der APT Advanced Polymer Tubing GmbH aus Neuss bekannt gegeben. SMC-Research sieht in diesem Schritt eine komplementäre Erweiterung des Produkt- und Technologieportfolios von Masterflex und erwartet einen spürbaren Umsatz- und Ergebnisbeitrag der Neuerwerbung.

Dementsprechend habe man das Bewertungsmodell ergänzt, was in Verbindung mit dem Roll-over-Effekt zum Jahreswechsel sowie dem von SMC-Research reduzierten risikolosen Zins in einem von 8,00 auf 9,00 Euro erhöhten Kursziel resultiere. Das Rating „Buy“ für die Masterflex-Aktie hat SMC-Research unverändert gelassen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-09-Masterflex-SMC-Research-Comment_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.