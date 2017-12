Mainfirst hebt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Mainfirst hat Siemens von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und ein Kursziel von 130 Euro angegeben.Die negativen Aspekte wie die Probleme in der Energiesparte seien nach der Veröffentlichung des Ausblicks für das kommende Geschäftsjahr inzwischen nahezu eingepreist, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum wichtigen Kurstreiber werde wohl der bevorstehende Kapitalmarkttag zum Börsengang der Gesundheitssparte./ag/ajx Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.