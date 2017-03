MagForce AG: US-Zulassung macht Fortschritte

Gemäß den Analysten von GBC habe die MagForce AG durch die erfolgreiche präklinische Studie die Grundlage für die Marktzulassung in den USA gelegt. Dennoch gehe man von einer Verschiebung des Zeitplans für die Marktzulassung in den USA aus. Auf anderen Gebieten seien indes weitere Fortschritte erzielt worden.

Die MagForce AG habe die Einleitung und Umsetzung wichtiger strategischer Maßnahmen bekannt gegeben. Dazu gehöre vor allem der geplante Roll-Out in insgesamt sieben weiteren europäischen Ländern sowie die Erlangung der Kostenerstattung durch die Versicherungen.

Für diese Maßnahmen rechnet das Researchhaus insgesamt mit Investitionen in Höhe von ca. 10 Mio. Euro, zu deren Finanzierung sich MagForce gemäß GBC in konkreten Gesprächen zur möglichen Aufnahme von Fremdkapital befinde. Zusätzlich habe die MagForce AG Anfang März 2017 eine dreijährige Wandelanleihe mit einem Volumen in Höhe von 5,0 Mio. Euro zu einem Zinssatz in Höhe von 5,0 Prozent emittiert.

Als einen weiteren strategischen Meilenstein stuft das Researchhaus die für das kommende Geschäftsjahr 2018 geplante US-Zulassung der MagForce-Technologie zur Behandlung von Prostatakrebs Nachdem im vergangenen Geschäftsjahr auf Empfehlung der FDA mit der erfolgreichen Wiederholung der in Deutschland bereits durchgeführten präklinischen Studie die Grundlage für die Marktzulassung in den USA gelegt worden sei, rechnen die Analysten noch für das erste Halbjahr 2017 mit dem Beginn der klinischen Zulassungsstudie. Die Marktzulassung würde laut GBC (beim angenommenen Zeitplan) dann Mitte 2018 erfolgen. Dies sei rund 6 Monate später als bisher angenommen, weswegen das Researchhaus seine Einschätzungen an diesen veränderten Zeitplan angepasst habe.

Auf Basis der überarbeiteten Schätzungen und der Berücksichtigung der Minderheitenanteile an der 76,9-prozentigen Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc. sehen die GBC-Analysten den fairen Wert je Aktie (zum Ende des Geschäftsjahres 2017) nun bei 13,90 Euro (bisher: 14,30 Euro). Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs rechtfertige dies weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

