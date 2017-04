Macquarie hebt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 17,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Deutsche Bank von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben.Die Kapitalerhöhung stärke die Bilanz der Bank und die angestrebten Kostenverbesserungen hätten mehr Glaubwürdigkeit als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Piers Brown in einer Studie vom Montag. Zudem würde der Konzern von steigenden Zinsen und einer möglichen, lockereren Regulierung in den USA profitiere. Die Zahlen für das erste Quartal dürften unterstützen./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.