Macquarie belässt Hella auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Hella auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Nach schwachen Umsatzzahlen reduzierte Analyst Christian Breitsprecher sein Wachstumsziel für das laufende Geschäftsjahr von 5,4 auf 4 Prozent. Auch seine Gewinnschätzung passte er in einer Studie vom Montag leicht nach unten an. Er zählt den Autozulieferer aber weiter zu seinen Favoriten in Europa. Ein wichtiger Grund sei, dass Hella nicht vom Verbrennungsmotor abhängig sei./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.