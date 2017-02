Macquarie belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Adidas vor Jahreszahlen und einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen.Einfuhrzölle in den USA könnten zwar belasten, doch habe der Sportartikelhersteller in der Vergangenheit gezeigt, mit solchen negativen Faktoren gut umgehen zu können, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer Studie vom Freitag. Ansonsten wiesen derzeit alle Signale in die richtige Richtung und die Chancen in den USA blieben beeindruckend./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.