MS nimmt HeidelbergCement mit 'Equal-weight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat HeidelbergCement mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 97 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Konstante Verbesserungen im globalen Zementzyklus verbunden mit Kosteneffizienz und besseren Bilanzen führten zu robustem Gewinnwachstum, schrieb Analystin Alejandra Pereda in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie. Bei inzwischen aber weniger überzeugenden Bewertungen sei nun selektiv vorzugehen. LafargeHolcim ist ihr "Top Pick", während HeidelbergCement nach jüngst sehr starker Kursentwicklung nun eher fair bewertet erscheine./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.