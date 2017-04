M1 Kliniken: Ergebnis überrascht positiv

Die M1 Kliniken AG hat die Erwartungen von GBC hinsichtlich mit den in 2016 generierten Erlösen nahezu erfüllt, das Ergebnis habe aber positiv überraschen können. Die Analysten erhöhen das Kursziel und bestätigen die Kaufempfehlung.

Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 hat die M1 Kliniken AG nach Darstellung von GBC einen neuen Rekordumsatz in Höhe von 36,55 Mio. Euro (VJ: 34,93 Mio. €) präsentiert, was gegenüber dem Vorjahreswert einem Anstieg in Höhe von 4,6 % gleichkomme. Das erreichte Umsatzniveau habe nur unwesentlich unterhalb der Erwartungen der Analysten in Höhe von 37,02 Mio. Euro gelegen (siehe Researchstudie vom 02.11.16).

Deutlich übertroffen worden seien hingegen die Nachsteuerergebnisprognosen von GBC in Höhe von 4,59 Mio. Euro. Tatsächlich habe die M1-Gruppe ein vorläufiges Nachsteuerergebnis in Höhe von 5,46 Mio. Euro erzielt, welches damit um rund 19,0 % über den Erwartungen des Researchhauses gelegen habe. Die insgesamt höhere Ergebnismarge dürfte nach Einschätzung der Analysten zum Teil auf den Umsatzmix zurückzuführen sein.

Gemäß Unternehmensangaben sei das weitere Umsatzwachstum in erster Linie auf die Erweiterung der Behandlungskapazitäten zurückzuführen. Demnach sei die in Berlin selbst betriebene Schönheitsklinik auf sechs Operationssäle und 35 Patientenbetten erweitert worden. Zudem seien in 2016 insgesamt fünf neue Fachzentren eröffnet worden, so dass der M1-Konzern derzeit bundesweit 13 Fachzentren angeschlossen habe.

Insbesondere für das laufende Geschäftsjahr sei durch den Einbezug der in 2016 neu hinzugekommenen Fachzentren mit einem deutlich dynamischeren Wachstum zu rechnen. Das M1-Management gehe für 2017 von einem Umsatzwachstum in Höhe von 20,0 % auf. Hier sollten gemäß GBC neben den bestehenden Standorten zudem weitere Standorte in Deutschland und Europa hinzukommen.

Vor diesem Hintergrund bestätigt das Researchhaus die bisherigen Umsatzprognosen, in denen ein Wachstum von ca. 20,0 % unterstellt worden sei. Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Ergebnismargen heben die Analysten jedoch die bisherigen Ergebnisprognosen an. Auf Basis der nach oben hin angepassten Ergebnisprognosen hat GBC im Rahmen eines aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 11,20 Euro (bisher: 10,20 Euro) ermittelt. Das Researchhaus vergibt weiterhin das Rating KAUFEN.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/14945.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.