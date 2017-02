Lloyd Fonds AG: Angehobene Prognose erfüllt

Die Lloyd Fonds AG habe nach Darstellung von SRC Research ihre im Dezember angehobene Gewinnprognose erreicht, was die Analysten als weiteres Indiz für die fortschreitende Stabilisierung des Unternehmens werten. Die Aktie von Lloyd Fonds biete vor diesem Hintergrund weiteres Potenzial bis 4,0 Euro je Aktie.

Der Hamburger Asset- und Investment Manager Lloyd Fonds AG habe gemäß den vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2016 den Nettogewinn auf rund 3,2 Mio. Euro verdoppelt und damit die eigene, im Dezember von „2 bis 3 Mio. Euro“ auf „über 3 Mio. Euro“ angehobene, Prognose erreicht. Die letzte Schätzung von SRC Research (von Ende November) habe sich demgegenüber auf lediglich 2,8 Mio. Euro belaufen.

Auch hinsichtlich der Liquidität habe das Unternehmen Fortschritte erzielt und sie um rund 15 Prozent auf 11,7 Mio. Euro erhöht. Insgesamt bleibe damit nach Auffassung von SRC Research festzuhalten, dass sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren stabilisiert habe und das vierte Jahr in Folge Gewinne schreibe. In den letzten drei Jahren seien die Gewinne sogar signifikant gestiegen.

Die Analysten von SRC Research bestätigen vor diesem Hintergrund ihr Kaufurteil mit dem Rating „Buy“ wie auch das Kursziel von 4,00 Euro für die Lloyd Fonds-Aktie. Im April folge der Geschäftsbericht 2016 und bis dahin sollte es laut SRC Research auch konkretere Informationen über die Fortschritte in den neuen Geschäftsbereichen wie der im November gegründeten Lloyd Wohnwert GmbH & Co KGaA und dem Aufbau eines REITgeben.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.com/pdf/Lloyd%20Fonds_21Feb17.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.