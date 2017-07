Kepler Cheuvreux startet Metro (Ceconomy) mit 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ceconomy mit "Buy" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen.Das Potenzial zur Verbesserung der Profitabilität hänge von der Fähigkeit des Managements ab, das Deutschlandgeschäft zu zentralisieren, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag veröffentlichten Studie. Dass der Elektronikhändler nach der Abspaltung von Metro nun ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen sei, sollte dem Management helfen, Veränderungen vorantreiben./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.