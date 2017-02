Kepler Cheuvreux startet Banco Santander mit 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Santander mit "Buy" und einem Kursziel von 6 Euro in die Bewertung aufgenommen.Zudem wurde das Papier der spanischen Bank auf die Liste der iberischen "Top Picks" gesetzt. In diesem Jahr könnten die Gewinnschätzungen je Aktie dank Verbesserungen in Brasilien, Großbritannien und Spanien erstmals wieder steigen, schrieb Analyst Carlos Garcia in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.