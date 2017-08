Kepler Cheuvreux senkt Ziel für LVMH auf 270 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für LVMH wegen Prognoseanpassungen an jüngste Wechselkursbewegungen von 275 auf 270 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Die günstig bewertete Aktie sei aber ihr neuer bevorzugter Sektorwert, schrieb Analystin Aurélie Husson-Dumoutier in einer Studie vom Dienstag. Der Luxusgüterkonzern sei in allen Segmenten branchenführend./edh/ajx Datum der Analyse: 29.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.