Kepler Cheuvreux nimmt Gea Group mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Gea Group mit "Buy" und einem von 44 auf 41 Euro gesenkten Kursziel wieder in die Bewertung aufgenommen.Der Anlagenbauer habe nach einer weiteren Gewinnwarnung eine Menge Vertrauen verspielt, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Mittwoch. Dabei sei Gea an sich ein Unternehmen mit großem Potenzial, einem starken Produktportfolio und Aktivitäten in attraktiven Endmärkten. Seine Gewinnschätzungen kürzte Heimbürger für 2017 bis 2019 um durchschnittlich zehn Prozent./ajx/bek Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.