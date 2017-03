Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Wirecard auf 60 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wirecard nach dem Kauf eines Kundenportfolios der Citigroup von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Mit diesem strategischen Zukauf stärke der Zahlungsabwickler seine Position in Asien, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der Experte sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass die Anschuldigungen des selbsternannten Research-Dienstes Zatarra schlichtweg unwahr gewesen seien. Die Aussichten für Wirecard seien glänzend und die Bewertung attraktiv./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.