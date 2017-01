Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Vonovia auf 43 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vonovia von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Immobilienkonzern habe für 2016 deutlich höhere Bewertungsgewinne in Aussicht gestellt als gedacht, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts. Damit könne Vonovia nun die Übernahme des österreichischen Unternehmens Conwert komfortabel mit billigen Krediten finanzieren. Die Experten rechnen im Zuge des Deals mit einer deutlichen Erhöhung des operativen Ergebnisses (FFO 1 je Aktie)./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.