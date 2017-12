Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Porsche auf 75 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Porsche SE von 66 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Das neue Kursziel für die Aktie der Volkswagen-Dachgesellschaft reflektiere ihre erhöhten Prognosen für den Wolfsburger Autokonzern sowie das angehobene Kursziel für die VW-Vorzugsaktie, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei ein Investment direkt in die Volkswagen-Papiere vorteilhafter./edh/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.