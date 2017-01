Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Philips Lighting auf 25 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Philips Lighting von 23 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Er rechne damit, dass es bei den anstehenden Jahreszahlen neue Ankündigungen des Lichttechnik-Spezialisten geben wird, um Investoren für die Aktien zu begeistern, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer Studie vom Montag. Mehr Einblick könne es etwa in die Kostensparpläne geben. Aber auch großzügigere Barmittelrückflüsse an die Aktionäre seien wahrscheinlich./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.