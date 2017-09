Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Philips Lighting an - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Philips Lighting von 25 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Lichtspezialist sei weiterhin dabei, seine Umsatzkosten schneller zu verringern als der Preisverfall voranschreite, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer Studie vom Montag. Zudem schlügen nun indirekte Kostenersparnisse allmählich mit zu Buche, so dass die Margen länger stark bleiben dürften als er bislang vermutet habe. Er hob daher seine Schätzungen an und verschob auch den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft. Doch auch sein neues Kursziel lasse nur noch geringfügiges Aufwärtspotenzial, schrieb er./ck/ag Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.