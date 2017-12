Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Patrizia Immobilien - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Patrizia Immobilien von 19,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Thomas Neuhold passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngste Übernahme der Kapitalverwaltungsgesellschaft Triuva an. Er hob seine Prognose für das operative Ergebnis für 2018 um 2 Prozent und für 2019 um 8 Prozent./ag/bek Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.