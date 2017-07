Kepler Cheuvreux hebt Ziel für KWS Saat auf 330 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "KWS Saat":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für KWS Saat von 285 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das höhere Kursziel basiere auf der Annahme niedrigerer Zinsen, schrieb Analyst Christian Faitz in einer Studie am Dienstag vorgelegten Studie. Langfristig sei in der Saatzucht ein Wachstum von 3 bis 4 Prozent gerechtfertigt. Die Aktie hält er derzeit für angemessen bewertet./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.