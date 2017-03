Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Eni auf 19 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Eni anlässlich des beschlossenen Beteiligungsverkaufs an einem Erdgasfeld in Mosambik von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Mit dem Verkauf eines 25-Prozent-Anteils an dem Gasfeld für 2,8 Milliarden US-Dollar setze der italienische Ölkonzern seine Strategie erfolgreich fort, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer Studie vom Freitag. Damit weise Eni im Konkurrenzvergleich den geringsten Verschuldungsgrad auf./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.