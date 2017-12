Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 38 Euro - Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach Zahlen von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Er sei für das Wachstum der Mieteinnahmen, die Kosten sowie mögliche Verkäufe von Anlagevermögen optmistischer gestimmt, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus resultierten ein höherer Betriebsgewinn (FFO) und höhere Erwartungen an die Dividenden 2017 bis 2019./bek/edh Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.