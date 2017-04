Kepler Cheuvreux hebt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen.Bewertungsgründe seien für das neue Votum ausschlaggebend, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie vom Dienstag. Insgesamt ist der Experte weiterhin sehr positiv gestimmt für die EU-Karbonstahlbranche, die von den Bemühungen um Kapazitätskürzungen in China profitieren sollte./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.