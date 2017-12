Kepler Cheuvreux hebt Innogy auf 'Hold' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Innogy nach dem Kursrutsch in Folge der Gewinnwarnung von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft.Das Kursziel senkte der Analyst Ingo Becker in einer am Freitag vorliegenden Studie aber von 37 auf 35 Euro und trug damit den schwächeren Ergebnissen 2017 und einem pessimistischeren Ausblick für 2018 Rechnung./ag/zb Datum der Analyse: 15.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.