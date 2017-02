Kepler Cheuvreux erhöht Ziel für Unibail-Rodamco - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Unibail-Rodamco nach Zahlen für 2016 von 214 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Kennziffern des auf Einkaufszentren fokussierten Immobilienkonzerns hätten seinen Erwartungen in etwa entsprochen, schrieb Analyst Pierre-Loup Etienne in einer Studie vom Donnerstag. Die Sorgen in Bezug auf die Entwicklung des Einzelhandels seien teilweise verflogen./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.