Kepler Cheuvreux erhöht Ziel für Pfeiffer Vacuum - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 113,50 auf 126,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Analysten erhöhten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie um 13 Prozent an. Nach wie vor überwögen die positiven Argumente - der Branchenausblick sei sehr positiv. Das Papier des Spezialpumpenherstellers sei weiterhin alles andere als teuer./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.