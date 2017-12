Frankfurt (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "reduce" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen.Die fehlende Zustimmung und das gestellte Ultimatum der Gewerkschaft IG Metall zur geplanten Stahlfusion mit Tata Steel erhöhe den Druck auf den Industriekonzern, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ohne das "Okay" der IG Metall bleibe das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie unattraktiv./edh/bek Datum der Analyse: 05.12.2017Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (05.12.2017/ac/a/d)