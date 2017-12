Kepler Cheuvreux belässt TLG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für TLG Immobilien nach der abgeschlossenen Akquisition von WCM, einer Kapitalerhöhung sowie weiteren Zukäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen.Der Betriebsgewinn (FFO), die Dividende und das Nettoanlagevermögen je Aktie dürften 2019 zwar sinken, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Stellung der Immobiliengesellschaft in Berlin stütze jedoch das mittelfristige Wachstum./bek/edh Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.