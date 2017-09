Kepler Cheuvreux belässt Leoni auf 'Reduce' - Ziel 27 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Leoni auf "Reduce" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen.Dies schrieb Analyst Thomas Besson in einer Branchenstudie vom Dienstag, nachdem die Strategen des Hauses in der Spätphase des Aufwärtstrends am Gesamtmarkt nun zur Übergewichtung des Autosektors raten. Die Branche biete bei solider Gewinnentwicklung eine attraktive Bewertung, hieß es. Besson favorisiert vor allem Autohersteller, hält aber auch die Papiere der Reifenkonzerne für interessant. Autozulieferer sieht er eher kritisch./ag/ajx Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.