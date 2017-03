Kepler Cheuvreux belässt Fraport auf 'Buy' - Ziel 65,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fraport vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65,50 Euro belassen.Ihre Gewinnprognosen für den Flughafenbetreiber lägen leicht über den Konsensschätzungen, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer Studie vom Freitag. Das Passagierwachstum am Heimatflughafen in Frankfurt dürfte sich 2017 wie im Vorjahr auf 3 Prozent belaufen./edh/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.