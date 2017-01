Kepler Cheuvreux belässt Dürr trotz neuer Ford-Pläne auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen.Die Entscheidung des US-Autobauers Ford, auf den geplanten Bau eines Werkes in Mexiko zu verzichten, sei negativ für den Anlagenbauer, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Donnerstag. Die Auswirkungen dürften jedoch begrenzt sein. Dürr müsse nun wohl 100 Millionen Euro aus seinem Auftragsbuch streichen, werde im Gegenzug allerdings an einer margenstarken Modernisierung eines bestehenden Ford-Werkes in den USA beteiligt./mis/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.