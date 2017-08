Kepler Cheuvreux belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Covestro ungeachtet der Produktionsausfälle der chemischen Industrie in Texas wegen des Tropensturms "Harvey" auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Der Kunststoffhersteller gehöre zu den europäischen Branchenunternehmen, die mit am meisten unter "Harvey" leiden dürften, schrieb Analyst Christian Faitz in einer Sektorstudie vom Dienstag./edh/gl Datum der Analyse: 29.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.