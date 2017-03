Kepler Cheuvreux belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Adidas nach enttäuschenden Ergebnissen des US-Händlers Finish Line auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen.Auf die Deutschen werfe dies kein schlechtes Licht, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer Studie vom Montag. Die US-Amerikaner hätten sich in der Pressekonferenz durchgehend positiv über Adidas, Nike und Puma geäußert. Bemerkenswert sei, dass Adidas-Schuhe so gut wie nie mit Preisabschlag angeboten würden./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.