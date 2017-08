Jefferies startet Vapiano mit 'Buy' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vapiano mit "Buy" und einem Kursziel von 25 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Aktien der Restaurantkette seien gut an der Börse gestartet, hätten dann aber nachgegeben, da die Investorenstimmung für Restaurant-Unternehmen sich eingetrübt habe, schrieb Analystin Caroline Gulliver in einer Studie am Montag. Vapiano sei aber rasch zu einer europaweit führenden Restaurant-Kette aufgestiegen, habe eine starke Pipeline und Potenzial, neue Standorte zu eröffnen./ck/mis Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.