Jefferies startet Tesla mit 'Underperform' - Ziel 280 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla mit "Underperform" und einem Kursziel von 280 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.Trotz der bisherigen Leistungen des Elektroautobauers sowie beeindruckender Visionen könne Tesla die Profitabilität vermutlich nicht so schnell steigern wie von vielen Anlegern erwartet, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie vom Dienstag. Das liege am Produktmix, dem bestenfalls geringmargigen Batteriegeschäft sowie den steigenden Abschreibungen./mis/das Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.