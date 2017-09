Jefferies startet HSBC mit 'Buy' - Ziel 920 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC mit "Buy" und einem Kursziel von 920 Pence in die Bewertung aufgenommen.Nach sieben Jahren Enttäuschung dürften die Briten ihre Erträge wieder steigern, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer Studie vom Montag. Mit Blick auf die Dividende rechnet er, anders als die meisten Kollegen, mit einem Anstieg 2018 und 2019./ag/la Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.