Jefferies startet Delivery Hero mit 'Buy' und Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero mit "Buy" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen.Mit dem Börsengang des Unternehmens sei ein Essenslieferdienst mit einem noch nicht so ausgereiften, aber geografisch differenzierten Wachstumsprofil auf den Plan getreten, schrieb Analyst Giles Thorne in einer Studie vom Dienstag. Ungeachtet einiger Herausforderungen biete die Aktie ein günstiges Chance-Risiko-Profil./gl/edh Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.