Jefferies senkt Ziel für Reckitt Benckiser auf 7750 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen zum ersten Quartal von 8000 auf 7750 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Der britische Konsumgüterkonzern habe den schwächsten Jahresstart seit 15 Jahren erwischt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Mittwoch. Dennoch halte er an seinen über den Konsensschätzungen liegenden Jahresprognosen fest./edh/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.