Jefferies senkt Ziel für Munich Re auf 149 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 156 auf 149 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Preisdruck bei den Erneuerungsrunden im Januar halte an und die Wachstumsaussichten blieben niedrig, schrieb Analyst Anasuya Iyer in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Rückversicherer-Aktien dürften auch wegen der Inflationsrisiken abwerten./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.