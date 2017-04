Jefferies senkt Ziel für Klöckner & Co auf 11 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Er rechne in der europäischen Stahlbranche mit einem insgesamt robusten ersten Quartal und optimistischen Ausblicken, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Allerdings dürfte die Zeit, in der Investoren entspannt auf steigende Stahlpreise setzen können, vorüber sein. Er rechne damit, dass sinkende Rohstoffpreise hier eine negative Tendenz vorgeben werden./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.